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Meteo, perturbazione in arrivo nel prossimo weekend?

La tendenza meteo per il weekend del 7 e 8 novembre del Meteo.it

Sabato un fronte piovoso dovrebbe attraversare il Centro-Sud peninsulare con molta variabilità: i fenomeni più significativi, localmente anche a carattere di rovescio o isolato temporale, sono attesi al Sud e, a inizio giornata, sul medio Tirreno. Per il Nord e le Isole sarebbe sostanzialmente attesa solo una nuvolosità variabile. Le massime dovrebbero già rialzare al Nord-Ovest e calare di qualche grado al Nord-Est, al Centro e in Sardegna. Venti localmente moderati da sud-sudest su Ionio e Adriatico, da nord-nordovest sui mari di ponente.

La domenica dovrebbe vedere l’allontanamento del sistema perturbato verso la penisola balcanica, con il ritorno di un tempo asciutto quasi dappertutto. Al Sud e in Sicilia potrebbe indugiare una nuvolosità anche consistente con qualche breve pioggia sporadica. Maggiori schiarite potrebbero favorire il Centro-Nord e la Sardegna con temperature in rialzo. Venti quasi ovunque in indebolimento.