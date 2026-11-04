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Midterm, vittoria travolgente dei democratici

Democratici hanno stravinto le midterm. I risultati definitivi non ci sono ancora, ma è chiaro che conquistano sia la Camera sia il Senato, con margini molto più ampi del previsto. È una bocciatura netta per Trump, a metà del suo secondo mandato.

Alla Camera i Repubblicani hanno perso anche in collegi considerati sicuri, persino in alcuni ridisegnati prima del voto proprio per favorirli.

Al Senato, dove fino a pochi mesi fa una vittoria democratica sembrava improbabile, i Dem hanno vinto in tutti gli Stati in bilico, come Ohio e North Carolina, e anche dove nessuno se lo aspettava, come Kansas, Iowa e South Carolina. Fino al risultato più clamoroso, quello del Texas, che non eleggeva un senatore democratico dal 1988.

La vittoria si estende anche ai governatori, con successi in Iowa, Ohio e Texas, e ai parlamenti statali.

Trump ha detto che accetterà i risultati. Ma senza la maggioranza al Congresso dovrà negoziare ogni nuova legge, e le sue nomine dovranno passare da un Senato a guida democratica.