Eventi Manfredonia
Oggi ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto
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Ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto
Mercoledì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Parco Archeologico di Siponto vi accoglie con ingresso gratuito.
Un’occasione per riscoprire le testimonianze di un passato antico e del nostro patrimonio culturale.
Orario di apertura: 09:00 – 18:00
Ultimo ingresso: 17:15
Vi aspettiamo!!