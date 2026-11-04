Eventi Manfredonia

Oggi ingresso gratuito al Parco Archeologico di Siponto

Redazione4 Novembre 2026
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Ingresso gratuito al Parco archeologico di Siponto

Mercoledì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Parco Archeologico di Siponto vi accoglie con ingresso gratuito.

Un’occasione per riscoprire le testimonianze di un passato antico e del nostro patrimonio culturale.

Orario di apertura: 09:00 – 18:00

Ultimo ingresso: 17:15

Vi aspettiamo!!

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Redazione4 Novembre 2026