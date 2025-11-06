[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Centro Studi Naturalistici trionfa al Premio Sviluppo Sostenibile 2025: La Laguna del Re è modello nazionale di rinascita naturale

Manfredonia, 05 novembre 2025– Un risultato di eccellenza per la Capitanata: il Centro Studi Naturalistici (CSN) è stato insignito del prestigiosoPremio Sviluppo Sostenibile 2025, giunto alla sua quindicesima edizione. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato assegnato al CSN per la categoria“Interventi di ripristino della natura”, per l’esemplare successo del progetto intrapreso con la creazione dell’Oasi Laguna del Re.

Il Centro Studi Naturalistici si posiziona tra i vincitori di spicco, accanto a realtà come Iren Spa (economia circolare) e A2A Life Company (decarbonizzazione e adattamento climatico), emergendo da una selezioneche ha visto segnalati altri 27 progetti di grande valore.

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha sottolineato l’importanza del Premio nel “promuovere progetti in corso di realizzazione o interventi realizzati che assicurino buoni risultati ambientali, abbiano un contenuto innovativo, generino benefici anche economici e abbiano buone possibilità di diffusione. Anche quest’anno abbiamo avuto una partecipazione numerosa e di qualità, con un livello particolarmente alto di progetti innovativi“.

“Esprimiamo viva soddisfazione per questo autorevole riconoscimento nazionale, che si aggiunge alla menzione speciale ricevuta al Premio Nazionale del Paesaggio,” dichiaraVincenzo Rizzi, Vice Presidente Nazionale della Federazione Pro Natura e socio fondatore del Centro Studi Naturalistici. “Ma, soprattutto, dedichiamo questo premio alConsorzio di Bonifica della Capitanata, partner fondamentale che ci ha sostenuti in questo complesso percorso di recupero ambientale, e all’Amministrazione comunale di Manfredonia per il costante supporto alle nostre iniziative.”

“Questo premio rappresenta un forte stimolo a investire ulteriormente in attività di ricerca scientifica e ad aprirci a nuove collaborazioni, sia nazionali che internazionali,” aggiungeMichela Ingaramo, responsabile scientifica dell’Oasi.

Il successo del progetto sulla Laguna del Re è la conferma del ruolo di leadership che il Centro Studi Naturalistici ricopre negli interventi concreti per la tutela e la conservazione della natura. Il progetto ha prevalso in una competizione qualificata, confrontandosi con istituzioni di rilievo nazionale quali il Comune di Bari, il Comune di Ferrara, il Comune di Livorno, il Consorzio della Bonifica Renana, Ethical Banking della Cassa Rurale di Bolzano, Etifor S.r.l. Società Benefit (in partnership con Regione Lombardia e Fondazione Cariplo), la Città Metropolitana di Torino, l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

“Questo risultato dimostra come una visione chiara, una collaborazione sinergica e un impegno costante possano tradursi in benefici tangibili per la sostenibilità e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale,” concludeMatteo Orsino, responsabile per il Centro Studi Naturalistici dell’Oasi. “Il Centro Studi Naturalistici rinnova il suo impegno a proseguire su questa strada, ispirando e realizzando interventi che facciano la differenza per l’ambiente e le comunità.”

