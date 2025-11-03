[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL CAMPER DEL LAVORO DI ARPAL PUGLIA RADDOPPIA: OLTRE AI MONTI DAUNI, ARRIVA SUL GARGANO

Due camper, 14 Comuni e 54 tappe in programma fino a fine anno nei comuni del Gargano e dei Monti Dauni.

Foggia, 03 novembre 2025 – Dopo mesi di attività nei Comuni dei Monti Dauni, il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia raddoppia la sua presenza sul territorio. A partire da lunedì 3 novembre, un secondo sportello mobile ha iniziato il suo percorso nel territorio del Gargano, con l’obiettivo di potenziare l’offerta dei servizi pubblici per l’impiego anche nelle aree più interne della Capitanata.

Ogni settimana, e fino alla fine dell’anno, il nuovo mezzo raggiungerà quattro Comuni garganici: San Marco in Lamis, Peschici, Rodi Garganico e Cagnano Varano, offrendo supporto concreto a chi è in cerca di opportunità di formazione e lavoro.

Nel frattempo, il primo Camper, già operativo da diversi mesi nei Comuni dei Monti Dauni — Troia, Orsara di Puglia, Bovino, Accadia, Biccari, Castelnuovo della Daunia, Roseto Valfortore e Volturino — continuerà il suo viaggio incontrando la cittadinanza interessata a conoscere servizi per l’impiego. Da ottobre a dicembre, il suo percorso si arricchirà inoltre di due nuove tappe: Castelluccio dei Sauri e Deliceto.

L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia in collaborazione con Consorzio Mestieri Puglia, Consorzio Sale della Terra e Cefas Puglia, porta avanti una strategia di servizi di prossimità nei comuni privi di Centri per l’Impiego o sportelli ARPAL, facilitando l’accesso alle politiche attive del lavoro e contrastando la marginalizzazione.

Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, il progetto intende garantire parità di accesso ai servizi pubblici per il lavoro anche nei contesti più periferici.

A bordo degli sportelli mobili, gli operatori offriranno a una serie di servizi, tra cui: orientamento al lavoro e alla formazione, candidatura alle offerte presenti sulla piattaforma “Lavoro x Te”, redazione e aggiornamento del CV e della lettera di presentazione, consulenza su strumenti digitali e servizi alle imprese, oltre a azioni specifiche di contrasto al caporalato.

Con i Camper per il lavoro e la copertura di Monti Dauni e Gargano, ARPAL Puglia rafforza il proprio impegno per una presenza capillare sul territorio, promuovendo i servizi per l’impiego anche nei comuni più decentrati.

Per conoscere le date degli appuntamenti, consulta la pagina Facebook dei Centri per l’Impiego Foggia e provincia: https://tinyurl.com/mdpc8ykj