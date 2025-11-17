Crisi durissima tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: lei chiede silenzio, l’addio è vicino?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta starebbero vivendo un grave momento di crisi che a quanto pare li ha spinti a prendersi una pausa per capire come affrontare questo delicato periodo. Nei giorni scorsi Deianira Marzano sui social ha fatto sapere che i due si sono presi un po’ di spazio per loro stessi.

Gabriele Parpiglia però nella sua newsletter ha rivelato che la crisi tra loro è molto più grave del previsto, hanno anche annullato il viaggio che dovevano fare insieme a New York. Tra le varie cose il noto giornalista ha scritto: “Crisi durissima in corso. Lei chiede silenzio per elaborare il dolore. Amore al capolinea?“.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta verso l’addio? La coppia sta vivendo una crisi molto profonda

Anche Radio 105 ha parlato della crisi tra i due ballerini di Amici di Maria De Filippi, dicendo che si tratta di una separazione per riorganizzare le loro vite, per riflettere e non incrinare maggiormente il loro rapporto. Mettere in pausa la relazione iniziata nel 2013 sarebbe stata una decisione ben ponderata.

Su Radio 105 si legge: “L’obiettivo primario è ritrovare quell’armonia essenziale, evitando che le tensioni professionali finiscano per minare il rispetto reciproco”. Hanno poi fatto sapere che i rapporti tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta continuano ad essere cordiali nonostante la momentanea distanza.