If you love, spoiler 4 settembre 2025: Ates e Leyla si dicono addio, Ilgaz fa una scioccante scoperta

Oggi su Canale 5 alle 15.15 viene trasmesso un nuovo episodio di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler nel penultimo episodio che andrà in onda prima del finale di stagione previsto per domani, Leyla rivelerà ad Ates di aver finalmente ritrovato la madre, lui però sapeva già ogni cosa. I due decideranno poi di dirsi addio, il giorno seguente lui tornerà in Spagna.

Spoiler If you love 4 settembre 2025: Fusun minaccia Ilgaz e Umut

Yakup dirà a Mert che diventerà suo zio perché convolerà a nozze con sua zia. Nel frattempo Ilgaz verrà minacciata da Fusun, la donna infatti è a conoscenza del fatto che sia stata lei a consegnare a Leyla e Ates le prove del furto dei disegni.

Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che anche Umut dovrà fare i conti con le minacce di Fusun. Ascoltando la conversazione di nascosto Ilgaz scoprirà che lo zio era alleato con Oran con lo scopo di prendere il controllo dell’azienda di famiglia.