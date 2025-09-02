If you love, spoiler 2 settembre 2025: Leyla invita Firuze, Bige pronta ad andare via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi su Canale 5 alle 15.15 viene trasmesso un nuovo episodio di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler Leyla inviterà Firuze a casa sua e le chiederà come mai era presente alle sue nozze. La donna apparirà alquanto in difficoltà e sarà sul punto di rivelarle delle informazioni importanti. L’arrivo della famiglia di Mert però le interromperà. Intanto Meryem si prepara ad annunciare ufficialmente il suo fidanzamento.

Spoiler If you love 2 settembre 2025: Bige vuole andare via

La madre di Mert non è una donna che si accontenta con facilità, infatti durante l’incontro per il fidanzamento metterà sia la futura nuora che gli altri componenti della banda in difficoltà. Nel frattempo Bige comunicherà a Umut che è pronta ad andare via per ricominciare.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Bige dirà a Umut che tra loro non potrà mai funzionare perché ha sempre amato Ates. Intanto Leyla darà al marito i bozzetti di sua madre, lui invece le darà la documentazione per il divorzio consensuale.