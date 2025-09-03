If you love, spoiler 3 settembre 2025: Ates si dimette, Firuze chiede perdono a Leyla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi su Canale 5 alle 15.15 viene trasmesso un nuovo episodio di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler Ates ha ormai deciso di tornare in Spagna ora che i suoi fratelli non vivono più con lui. L’udienza per l’affidamento dei ragazzi è prevista nel fine settimana ma lui non crede di avere possibilità di ottenere la custodia.

Spoiler If you love 3 settembre 2025: Leyla scopre che Firuze è sua madre

Prima di andare via dalla Turchia Ates terrà una riunione in azienda per rendere noti i cambiamenti che ha deciso di attuare. L’uomo rinuncerà alla nomina di amministratore delegato, ruolo che affiderà ad Umut. Fusun invece, dopo che è emersa la verità sul suo furto, non potrà più entrare nella casa di moda.

Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che Firuze si aprirà con Leyla, le dirà che a causa di un violento uomo ha perso sua figlia. La donna le farà capire che è sua madre e le chiederà di perdonarla, come reagirà? La ragazza scoppierà in lacrime tra le braccia della madre.