If you love, spoiler 29 agosto 2025: Bige ha dei sospetti, Ates e Leyla si riavvicinano ma…

Oggi su Canale 5 alle 15.15 vengono trasmessi due nuovi episodi di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler Fusun riuscirà a convincere Firuze a stipulare in suo favore un contratto con l’azienda Arcali, in cambio le prometterà di non intromettersi tra lei e Leyla. Intanto Ates verrà contattato dalla scuola per rispondere alle accuse dei genitori del ragazzo coinvolto nello scontro avvenuto con lui, Aydos e Ilgaz.

Spoiler If you love 29 agosto 2025: Leyla e Ates fanno una vacanza con i ragazzi

Il padre del ragazzo rivolgerà delle provocazioni ad Ates e lui non riuscirà a mantenere la calma, questo costerà una sospensione di una settimana ai ragazzi. Lui e Leyla decideranno poi di organizzare una gita con i fratelli di lui durante la quale ci sarà un riavvicinamento tra loro.

Per paura di fare i conti con nuove sofferenze Leyla e Ates decideranno che al momento è meglio fare le cose con calma, metteranno infatti a freno la loro passione. Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che Bige si farà alcune domande in azienda in merito alla nuova collezione di Fusun, infatti penserà di confrontare i suoi disegni con quelli di Julide Arcali.