If you love, spoiler 28 agosto 2025: Ilter vuole andare via, Leyla e Ates faranno finta di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi su Canale 5 alle 15.15 vengono trasmessi due nuovi episodi di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler Ilter sembrerà essere convinto di voler lasciare la villa per tornare a casa sua, una decisione che non verrà presa affatto bene dai ragazzi. Loro pensavano che sarebbe stato presente all’evento che si terrà a scuola il giorno dopo.

Spoiler If you love 28 agosto 2025: Ates e Leyla fingono di essere felici

Dopo gli ultimi dissapori è nata non poca tensione in casa, infatti Leyla e Ates si renderanno conto che è arrivato il momento di mettere da parte le loro divergenze per evitare altre ripercussioni sugli altri.

Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che Meryem e Ilter torneranno sui loro passi, infatti decideranno di tornare a lavorare per Ates alla villa. Intanto lui e Leyla faranno finta di essere ancora una coppia felice, ma nonostante il loro impegno i ragazzi avranno dei sospetti sul loro matrimonio.