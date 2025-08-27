If you love, spoiler 27 agosto 2025: Ates e Leyla trovano una soluzione, intanto Ilgaz si schiererà con…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi su Canale 5 alle 15.15 vengono trasmessi due nuovi episodi di If you love, la dizi turca va in onda tutti i giorni e cattura sempre di più l’attenzione dei telespettatori.

Stando agli spoiler gli assistenti sociali metteranno in guardia Leyla e Ates, il motivo? I loro dissapori si stanno ripercuotendo sui fratelli dell’uomo. Entrambi faranno una promessa, cercheranno di impegnarsi affinché la situazione in casa possa migliorare al più presto. Nel frattempo, su tutte le furie, Ilgaz chiederà aiuto a Fusan ma quando scoprirà che la zia è una ladra deciderà di schierarsi dalla parte di Ates di fronte agli assistenti sociali.

Spoiler If you love 27 agosto 2025: Leyla e Ates decidono di non divorziare

Nonostante al momento siano distanti Ates dirà a Leyla che non possono divorziare perché correrebbe il rischio di perdere la custodia dei suoi fratelli. La loro unica soluzione quindi sarà quella di far finta di essere ancora una coppia, continueranno infatti a vivere insieme ma da separati.

Le anticipazioni di If you love fanno poi sapere che mentre sarà nascosto dietro una siepe Yakup si accorgerà che Aydos sta soffocando e lo salverà. Dopo l’accaduto l’uomo chiederà a Ilter di riavere il suo posto di lavoro e lui lo accontenterà.