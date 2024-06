I soliti ignoti passa su Canale Nove con un nuovo nome: quando va in onda e chi lo conduce

In un’intervista a La Repubblica Laura Garofali, la responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros ha annunciato che l’azienda ha acquistato i diritti per trasmettere I soliti ignoti, il quiz che veniva trasmesso dalla Rai alle 20:30. Per questo motivo, la trasmissione cambierà nome. Infatti, si chiamerà Identity. Il conduttore, invece, rimarrà lo stesso degli ultimi anni ovvero Amadeus, che ha chiuso ieri il suo percorso sulla Rai. Il conduttore ha concluso ieri 1 giugno la sua esperienza alla conduzione di Affari Tuoi. L’ultima puntata ha registrato oltre il 23% di share dove non sono mancate lacrime di commozione e momenti emozionanti.

Amadeus conduce Indentity (I soliti ignoti) da settembre su Canale Nove

Per Amadeus inizierà una nuova avventura su Canale Nove. Il conduttore sarà alla guida di Identity ovvero I soliti ignoti a partire da settembre. Il programma in origine era stato trasmesso dalla tv americana Nbc e giunto in Italia nel 2007 con la conduzione di Fabrizio Frizzi. L’Identity è un quiz in cui i concorrenti devono indovinare le professioni di 8 persone avendo a disposizione pochissimi indizi. Niente da fare quindi per la Rai, che avrebbe fatto scadere i diritti del game show e di qui l’acquisto da parte del gruppo di Discovery. Ma se I soliti ignoti si trasferisce su Canale Nove, chi rimarrà su Rai 1 è Affari Tuoi con la conduzione questa volta di Stefano De Martino.