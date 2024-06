Arianna Meloni ha una simpatia per Stefano De Martino? Lei sbotta: “giornalismo creativo”

Arianna Meloni, la sorella della Premier Giorgia sarebbe la mano occulta che ha portato Stefano De Martino ad essere la nuova punta di diamante della Rai. L’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe firmato un contratto milionario per farlo saltare di rango da Rai 2 a Rai 1. A lanciare l’indiscrezione era stato Alberto Dandolo alludendo che la sorella della Premier sarebbe stata una dei principali sponsor della promozione di Stefano De Martino in Rai. Un’indiscrezione che è giunta alle orecchie di Arianna Meloni, che ha scelto di metterci la faccia. La donna ha approfittato del comizio di chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee di sua sorella Giorgia per rompere il silenzio.

Arianna Meloni smentisce di avere una simpatia per Stefano De Martino

La sorella di Giorgia Meloni ha accettato di rispondere alle domande dei giornalisti sulla sua presunta simpatia nei confronti di Stefano De Martino. La responsabile della segreteria politica di FDL infatti ha riferito che le indiscrezioni sull’ex marito di Belen sono fake news. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Credo che siamo di fronte ad un fenomeno sociologico che andrebbe approfondito nelle università: il giornalismo gossipparo creativo.“ Parole indirizzate a chi aveva scritto che dietro l’operazione De Martino ci fosse una sua strategia. L’ex di Belen avrebbe stipulato un accordo astronomico pari a 8 milioni di euro per essere l’erede di Amadeus che da settembre diventerà volto simbolo di Canale Nove.