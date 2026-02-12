ManfredoniaStoria

I Giochi della Gioventù: Viale Miramare, 1969

Claudio Castriotta12 Febbraio 2026
Manfredonia – QUI siamo in piena “Primavera odorosa” – attorniata di verde in entrambi i lati del Viale profumato di pini marittimi .Una gara di marcia, in pieno svolgimento di 4 chilometri su strada – per un circuito di 4 giri ad ogni tornante a chilometro.

Ricordo c’era una sedia al centro dell’asfalto  all’altezza di Titta… il giudice di gara controllava, il movimento  corretto tacco e punta– si girava e via fino alla vecchia rotatoria da ripetere.

Il vento della stagione delle seppie,il calore del sole la mattina. Si respirava un delizioso e immenso tempo, si viveva di sport e natura pura ,con il cuore pieno di vita, da respirare gioia.

❤️di Claudio Castriotta

