ManfredoniaStoria
I Giochi della Gioventù: Viale Miramare, 1969
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
I Giochi della Gioventù: Viale Miramare, 1969
Manfredonia – QUI siamo in piena “Primavera odorosa” – attorniata di verde in entrambi i lati del Viale profumato di pini marittimi .Una gara di marcia, in pieno svolgimento di 4 chilometri su strada – per un circuito di 4 giri ad ogni tornante a chilometro.
Ricordo c’era una sedia al centro dell’asfalto all’altezza di Titta… il giudice di gara controllava, il movimento corretto tacco e punta– si girava e via fino alla vecchia rotatoria da ripetere.
Il vento della stagione delle seppie,il calore del sole la mattina. Si respirava un delizioso e immenso tempo, si viveva di sport e natura pura ,con il cuore pieno di vita, da respirare gioia.
❤️di Claudio Castriotta