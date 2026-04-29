La forza di una donna dura di più: la bella novità per i fans

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La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno la storia di Bahar registra ascolti record sui teleschermi di Canale 5, confermandosi uno delle rivelazioni del palinsesto. In queste ore, il portale Blasting News ha annunciato un cambio di programmazione per la dizi turca che farà senz’altro piacere ai tanti fans. In particolare, La forza di una donna allungherà di durata in occasione della puntata trasmessa il 2 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi inizieranno a partire dalle 15:15 ovvero 15 minuti prima del consueto orario. Per questo motivo, l’appuntamento di Forbidden Fruit in onda il 2 maggio subirà una piccola riduzione.

La puntata de La forza di una donna del 2 maggio dura di più

La puntata de La forza di una donna in programma il 2 maggio andrà in onda a partire dalle ore 15:15 sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk continuano a far sognare il pubblico italiano grazie ad un’avvincente trama. Una dizi turca che si appresta a chiudere i battenti col grande finale dove sono previsti numerosi colpi di scena. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete le ultime puntate della serie tv andranno in onda per giugno su Canale 5 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Dopo un anno di grandi successi in Italia, Bahar è pronta a salutare il suo pubblico.