Helena Prestes riceve un regalo da un ex gieffino: “Illumina un istante qualunque”, ecco cos’è

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha trovato un grande riscontro di fans in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in finale. In queste ultime ore, la 35enne ha ricevuto un regalo da parte di un ex gieffino con il quale ha partecipato al programma delle reti Mediaset. Si tratta di Tommaso Franchi, che ha appena lanciato sul mercato la sua linea di profumi. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con la bottiglietta del profumo con la seguente didascalia: “Un buon profumo non si limita ad accompagnare: trasforma. Rende più sicuro il passo, illumina un istante qualunque, avvolge il presente con la promessa di qualcosa di bello.”

Helena Prestes ha ricevuto il profumo lanciato sul mercato da Tommaso Franchi

La modella brasiliana ha condiviso una storia su Instagram con il profumo appena lanciato da Tommaso Franchi sul mercato. Helena Prestes e il senese sono rimasti in ottimi rapporti in seguito alla loro partecipazione al Grande fratello. Solo un mese fa, la compagna di Javier Martinez e Tommaso Franchi si erano incontrati nel corso di un evento di un noto brand di vestiti avvenuto a Milano. In quell’occasione, i due avevano dimostrato di aver mantenuto il rapporto confidenziale avuto nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliane e l’idraulico senese si erano molto spalleggiati durante il reality show, tanto che ancora oggi i fans li definiscono “i fratellini”.