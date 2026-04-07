Helena Prestes vittima di body shaming: la risposta dell’ex gieffina

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Helena Prestes sta vivendo un periodo di importanti successi. La modella brasiliana si trova a Monte Carlo per prendere parte ad un evento con un brand d’abbigliamento, con cui collabora da diverso tempo. Per l’occasione, l’ex gieffina ha fatto una diretta nel suo profilo TikTok dov’è sempre molto attiva. La donna ha voluto aggiornare i suoi fans su quello che farà nella cittadina monegasca, al centro dell’attenzione in questo momento per il torneo di terra rossa dove vi sono presenti i più importanti campioni di tennis. Durante la diretta, Helena Prestes ha voluto rispondere a delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico. La compagna di Javier Martinez ha dato la seguente risposta dopo essere rimasta vittima di body shaming: “ho felicemente 35 anni, ogni volta mi dicono “ah sembri vecchia” io sono vecchia tesoro..e sto benissimo e vi auguro tanta salute che è la cosa più importante nella vita”.

Helena Prestes oggetto di critiche

Nel corso della diretta social, Helena Prestes ha spiegato di essere oggetto molto spesso di critiche sulla sua vita e sul suo aspetto fisico. L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere: “Ogni giorno blocco almeno 5 persone. Anche questo.. è sgradevole dover bloccare. Che energia del c…”. Non è la prima volta che la compagna di Javier Martinez alza la voce contro gli haters, che sono soliti inquinare il suo profilo con commenti fuori luogo e spesso senza senso. Un fenomeno che è ormai diventato una piaga sui social network.