Helena Prestes e Javier Martinez, Pasquetta separati: svelato il motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite uscite dal Grande fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno vivendo un periodo importante, fatto di molti impegni. La coppia è tornata a far parlare di sé nelle scorse ore quando hanno deciso di festeggiare Pasquetta distanti. In particolare, lo schiacciatore della Terni volley academy ha trascorso la festività insieme ad un amico come rivelato da alcune storie pubblicate su Instagram. Helena Prestes, invece, è volata a Monte Carlo per prendere parte ad un evento di un brand di abbigliamento che sponsorizza da alcuni mesi. Proprio la cittadina monegasca è al centro dell’attenzione per il torneo di tennis che vede tra gli assoluti protagonisti Jannik Sinner.

Helena Prestes è a Monte Carlo per impegni di lavoro

Gli Helevier hanno festeggiato la Pasquetta distanti ma non per una crisi ma per impegni di lavoro da parte di lei. Helena Prestes ha infatti raggiunto Monte Carlo dove prenderà parte di un evento di un brand di abbigliamento. Non è da escludere che l’ex gieffina sarà spettatrice di una partita del torneo di tennis sulla terra rossa in svolgimento in questi giorni nella cittadina della Costa Azzurra. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia. L’uomo ha deciso di trascorrere la festività insieme ad un amico che per l’occasione ha preparato una grigliata di carne come mostrato in alcune storie postate sui social.