Helena Prestes, vacanza a Cortina: “E’ troppo divertente”, cosa ha fatto

Helena Prestes continua ad avere un grande seguito a distanza di ormai un anno dal suo ingresso all’interno del Grande fratello, il noto reality show di Canale 5. In questi giorni, la modella brasiliana si trova in vacanza a Cortina, meta super gettonata in questo momento per chi ama la montagna. La donna sta condividendo l’esperienza con la sorella Mariana come mostrato in alcuni video e foto pubblicati nel suo profilo social. Proprio Helena Prestes ha postato nel suo canale d’Instagram alcuni momenti della sua giornata sulla neve con il seguente commento: “Mari è troppo divertente!!!!”. In un video si vede la compagna di Javier Martinez prendere in giro la sorella, in grande difficoltà a sciare sulle piste.

Helena Prestes ha appena festeggiato i dieci mesi di storia con Javier Martinez

La modella brasiliana ha passato la festa dell’Immacolata Concezione lontana da Javier Martinez. Proprio la coppia ha festeggiato lo scorso 7 dicembre i 10 mesi di storia d’amore. Per l’occasione, Helena Prestes ha fatto un gesto social che ha emozionato il pubblico italiano. La donna ha pubblicato una storia su Instagram in cui la si vede abbracciata al pallavolista argentino davanti a Times Square a New York, dov’erano stati in vacanza quest’estate. La 35enne ha corredato il tutto con il seguente messaggio: “Luna dopo luna tu.” La storia d’amore degli Helevier procede a gonfie vele a distanza di ormai tanti mesi dalla loro partecipazione al Grande fratello.