Helena Prestes e Javier Martinez innamorati a New York: arriva una dedica d’amore!

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello. La 35enne e il pallavolista della Terni volley academy hanno festeggiato ieri 7 dicembre i dieci mesi di storia d’amore dopo essersi innamorati all’interno del noto programma di Canale 5. Per l’occasione, la modella brasiliana ha compiuto un gesto social che ha sorpreso tutto il pubblico italiano. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dove ha oltre 300 mila utenti. Nella foto in bianco e nero si vede la donna e Javier Martinez teneramente abbracciati davanti a Times Square. La 30enne ha corredato il tutto con una dedica d’amore per il pallavolista argentino: “Luna dopo luna..tu”

Helena Prestes e Javier Martinez, Natale in famiglia? L’indiscrezione

Gli Helevier hanno appena festeggiato i dieci mesi di relazione dopo essersi conosciuti al Grande fratello che li ha dato la popolarità. Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare gli italiani grazie alle loro avventure. Nel corso degli ultimi giorni, la coppia è finita al centro di un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha riportato la seguente segnalazione da parte di un utente che la ha scritto su Instagram: “a Natale avranno a casa a Terni la famiglia di lui e la famiglia di lei, arriva anche la nonna dal Brasile. Ci sarà qualche sorpresa?“. Quest’anno la coppia potrebbe festeggiare le festività in famiglia nella cittadina umbra che li sta ospitando visto l’impegno di lui nella squadra locale.