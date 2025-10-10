Helena Prestes, che smacco a Simona Ventura! “Il Grande Fratello senza Alfonso Signorini…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di mesi dalla fine della sua edizione del Grande fratello che l’ha vista protagonista. La donna è riuscita a raggiungere la finale dopo un percorso fatto di grandi alti e bassi. Un’esperienza in cui la donna ha saputo trarre grandi collaborazioni lavorative e trovare anche l’amore, visto che da ormai 8 mesi fa coppia fissa con Javier Martinez. In queste ore, Helena Prestes ha detto la propria opinione in merito a questa nuova edizione del Grande fratello, condotta da Simona Ventura. La modella brasiliana ha risposto ad un commento di un utente di X che diceva: “E chi lo guarda il GF”. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex gieffina che senza peli sulla lingua ha replicato: “Eh beh senza Alfonso Signorini cosa aspetti!“. Un vero e proprio smacco a Simona Ventura, che ha preso da quest’anno le redini del programma.

Helena Prestes ed il suo rapporto con Alfonso Signorini

La compagna di Javier Martinez ha dimostrato di aver instaurato un grande rapporto d’amicizia e di stima con Alfonso Signorini, colui che l’ha portata al successo ingaggiandola per il Grande fratello. Proprio Helena Prestes ha usato parole al miele nei confronti del conduttore nel corso della festa per i trent’anni di Chi avvenuta a teatro Manzoni di Milano nei giorni scorsi. In quell’occasione, la donna ha scritto una dedica dolcissima per l’uomo nelle sue storie di Instagram che diceva in questo modo: “Sei un vero genio: sai adattarti a tutte le generazioni con intelligenza e grande stile. Sono profondamente grata di aver condiviso con te questi momenti e di poterti essere vicina.”