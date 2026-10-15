Helena Prestes riprende Javier Martinez sul wc: è polemica, interviene l’ex gieffina

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie con più seguito uscite dal Grande Fratello. La modella e l’ex pallavolista si sono conosciuti quando hanno preso parte all’edizione trasmessa nel 2024 del reality show targato Mediaset. In queste ore, entrambi sono finiti al centro della bufera per un video che hanno pubblicato sui social. Scendendo nei dettagli, l’ex gieffina ha postato un filmato su Tiktok dove ha ripreso Javier Martinez mentre faceva i suoi bisogno sul wc. Un siparietto che in brevissimo tempo ha scatenato tutto il web. Se il fandom della coppia ha preso le loro difese sostenendo che fosse divertente, altri utenti sono apparsi più critici, tanto da scrivere su X: “come si è ridotto a essere ripreso seduto sul cesso a cag*re”, “ma c’era davvero bisogno?” ed ancora “cosa non si fa per rimanere rilevanti”.

Helena Prestes si difende dopo la polemica del video con Javier Martinez

Il nuovo video degli Helevier ha creato una vera e propria bufera in rete. Una polemica che è giunta anche ad Helena Prestes, la quale ha deciso di rimuovere il filmato da Tiktok. A distanza di alcune ore dall’accaduto, ecco che l’ex gieffina ha rotto il silenzio sui social in merito al filmato che ha indignato mezza Italia. La donna ha pubblicato un post su X con su scritto: “TikTok guidelines punto altrimenti hahaha… purtroppo il trend è solo in America ahaha l’avrei fatto 1000 volte abbiamo riso moltissimo. Godo.” La modella ha spiegato di aver rimosso il video non per le critiche che l’hanno colpita ma a causa di alcune regole del social dov’è stato pubblicato. La donna ha concluso specificando che tipologie di quel filmato sono molto in voga in America.

qualcuno aiuti questi due, ne hanno veramente bisogno. hanno toccato il fondo🥲 pic.twitter.com/6hKbmHogfx — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) October 14, 2026