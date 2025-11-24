Helena Prestes sorpresa: “Mai immaginato, pazzesco”, ecco cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social in seguito alla sua esperienza all’interno del Grande fratello, dov’è arrivata in finale. La modella brasiliana tiene aggiornati i suoi fans sui social dov’è molto seguita. In queste ultime ore, la 35enne è rimasta particolarmente sorpresa da un regalo che ha ricevuto da parte dei suoi fans dopo l’esperienza all’interno del noto reality show di Canale 5. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, mostrando un robot per pulire i pavimenti con la seguente didascalia: “Questo super regalo che mi avete fatto quando sono uscita dalla casa. Mai immaginato, pazzesco. Grazie mille.” Helena Prestes ha dimostrato di aver apprezzato particolarmente il regalo.

Helena Prestes ha aperto una wish list per Natale su Amazon

A proposito di regali, Helena Prestes è finita al centro dell’attenzione per la decisione di aprire una wish list per Natale su Amazon. La modella brasiliana ha deciso di mettere un freno ai regali doppioni ed inutili, motivando le ragioni con un post pubblicato nel suo canale d’Instagram, che conta quasi 50 mila utenti: ““Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti però essendo di plastica o non in linea con lo stile della mia casa ho dovuto donarli e mi è dispiaciuto tantissimo“. La donna ha concluso, scrivendo: “Per questo ho pensato di condividere una lista. In questo modo potete trovare idee utili e mirate”