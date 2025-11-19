Helena Prestes apre una lista Amazon per Natale: “Idee utili e mirate”, l’annuncio per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate del Grande fratello. La donna ha raggiunto la massima popolarità, partecipando al noto reality show di Canale 5 dove si è classificata in seconda posizione. Durante l’esperienza in televisione, la 35enne ha conquistato una nutrita fanbase che ogni volta le dimostra tutto il suo sostegno. In queste ultime ore, però, Helena Prestes ha preso una decisione dopo l’arrivo di numerosi regali a lei ed a Javier Martinez. La donna ha deciso di dare uno stop a tale iniziativa, annunciando l’apertura di una lista Amazon per evitare regali inutili o doppioni. L’ex gieffina ha scritto nel suo canale d’Instagram: “Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti però essendo di plastica o non in linea con lo stile della mia casa ho dovuto donarli e mi è dispiaciuto tantissimo“

Helena Prestes aveva aperto una lista regali per il suo compleanno

Nel messaggio postato su Instagram, Helena Prestes ha scritto: “Per questo ho pensato di condividere una lista. In questo modo potete trovare idee utili e mirate”. La modella brasiliana non è la prima volta che apre una lista regali su Amazon. La donna decise di aprirne una anche in occasione del suo 35esimo compleanno avvenuto lo scorso luglio. In quell’occasione, la compagna di Javier Martinez finì al centro della bufera dopo la decisione di mettere tra i regali da comprare anche un orologio dal valore di 600 euro.