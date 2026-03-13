Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffina

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti all’interno del Grande fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. In queste ore, l’influencer brasiliana ha voluto sorprendere il compagno con una dolce dedica postata nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. In particolare, l’ex gieffina ha pubblicato un video in cui la si vede abbracciare teneramente Javier Martinez sopra il terrazzo della loro abitazione a Terni. Helena Prestes ha allegato il video romantico con la seguente didascalia: “la casa è…” e con sottofondo le note di una canzone di Luis Miguel. Il gesto ha scatenato sia la reazione dei fans ma anche dello stesso pallavolista argentino.

Javier Martinez sorpreso dalla dedica di Helena Prestes

Javier Martinez è apparso sorpreso di fronte alla dedica social di Helena Prestes. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha commentato il post dell’influencer brasiliana in questo modo: “Non me lo aspettavo.” La storia d’amore degli Helevier procede a gonfie vele nonostante i tanti impegni di lavoro che spesso li tengono lontani. Proprio la 35enne di San Paolo sarà ospite della puntata di Verissimo in programma oggi 14 marzo a partire dalle ore 16:30 sui teleschermi di Canale 5. La donna parlerà della recente scomparsa del padre Antonio.