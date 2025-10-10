Javier Martinez, siparietto divertente con Helena Prestes: “In giro così…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ed Helena Prestes continuano a far sognare il pubblico italiano. I due stanno insieme da ormai otto mesi e da qualche settimana sono andati a convivere a Terni dove lui disputerà il campionato di A3 con la squadra del posto. In queste ultime ore, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono resi protagonisti di un siparietto divertente sui social. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede la compagna a sedere in un bar del centro di Terni. Nella foto si vede Helena Prestes indossare ancora i bigodini che il parrucchiere è solito usare per fare la piega ai capelli. L’uomo ha corredato il tutto con la seguente didascalia: “In giro così..”. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente su X ha scritto: “personaggio non imitabile.”

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato gli otto mesi di storia d’amore

Gli Helevier continuano il loro sogno d’amore dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello un anno fa. La modella brasiliana e lo schiacciatore del Terni Volley Academy hanno da poco festeggiato un nuovo importante traguardo. I due hanno celebrato gli otto mesi di storia d’amore. Per l’occasione, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede tenere in mano un bicchiere di vino rosso rivolto verso Javier Martinez con la seguente didascalia: “Otto mesi di orso”, il soprannome con cui è solita chiamarlo. Solo qualche giorno fa, i due sono apparsi innamoratissimi nel corso di un’ospitata a Verissimo.