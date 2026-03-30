Helena Prestes si prende Milano: alcuni anni fa aveva detto…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. L’ex protagonista del Grande Fratello è stata confermata come testimonial della nuova collezione primavera-estate di Primadonna, un brand di moda molto conosciuto in Italia. Per l’occasione, la modella influencer è apparsa sulle vetrine dei negozi del marchio in tutta Italia. In un post apparso su X si legge: “Helena Prestes nelle vetrine di Primadonna a Milano!“. La nuova campagna pubblicitaria vede la compagna di Javier Martinez posare coi nuovi look della collezione nella ridente Spagna. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato i suoi fans che hanno fatto i complimenti all’ex gieffina. Un utente ha scritto: “Perfetta in ogni cosa, in questa campagna strepitosa” mentre un altro “questa collezione è semplicemente perfetta.”

Helena Prestes e Primadonna, un binomio che continua da tempo

Non tutti sanno però che l’ex gieffina aveva già lavorato per il noto brand italiano alcuni anni fa. In quell’occasione, la modella brasiliana aveva scritto in un post pubblicato nel suo profilo Instagram: “Quando sono arrivata a Milano ero abituata a guardare le campagne e pensavo che sarebbe stato bello essere lì un giorno. Non smettere mai di sognare e lavorarci per andare incontro al tuo sogno.” A distanza di tempo, sembra che il binomio Helena Prestes – Primadonna riscontri ancora un grandissimo successo da parte di critica e di pubblico.