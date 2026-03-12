Helena Prestes, rotto il silenzio su The Fifty: le prime dichiarazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé. L’influencer brasiliana tornerà molto presto in televisione dopo la partecipazione un anno fa al Grande Fratello dove ha raggiunto la finale. La 35enne di San Paolo sarà tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in programma prossimamente su Amazon Prime Video. Proprio la compagna di Javier Martinez ha rotto il silenzio in merito a questo nuovo impegno televisivo nel corso di una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “Avete visto che su Amazon Prime? E’ uscita la notizia. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo. Non vedo l’ora di vedere tutte le puntate con voi.” L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi anticipato: “E’ stato divertentissimo.”

Helena Prestes è tra le concorrenti di The Fifty

L’influencer sarà tra le concorrenti di The Fifty, il reality show che vedrà 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo sfidarsi in prove di cultura e fisiche. Proprio i canali social della piattaforma hanno fatto alcune anticipazioni in merito al nuovo programma in cui sarà protagonista Helena Prestes. Amazon Prime Video ha fatto sapere: “The Fifty è un nuovo reality show dove 50 concorrenti affrontano sfide in un castello per un montepremi di 50 mila euro. Il gioco, ispirato a Squid Game, prevede prove eliminatorie condotte da un Leone con l’aiuto di assistenti mascherati.” Insomma, il programma si appresta ad essere uno dei più attesi di questa stagione televisiva.