Helena Prestes, rivelazione su Javier Martinez: “Vorrei che facesse…”

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie dello spettacolo italiano più seguite in questo momento. I due hanno ottenuto un grandissimo successo, partecipando alla scorsa edizione del Grande fratello dove hanno fatto sognare grazie alla loro storia d’amore. Proprio la modella brasiliana ha rilasciato alcune dichiarazioni sul compagno, con il quale è legata da quasi 10 mesi. Helena Prestes ha fatto una rivelazione alle pagine del settimanale Chi, dichiarando in questo modo: “Vorrei che Javier facesse un corso di recitazione: ha una faccia da attore pazzesca, secondo me.” La donna ha dimostrato di essere la più grande sostenitrice del compagno da sognare di vederlo in importanti progetti fuori dal mondo della pallavolo in cui è tornato da quest’anno.

Helena Prestes elogia le qualità di Javier Martinez

Sempre a Chi, Helena Prestes aveva elogiato le qualità di Javier Martinez, dichiarando: “è sempre molto calmo, tranquillo. Lui preferisce affrontare il problema quando c’è, non prima. E mi trasmette una tranquillità che non ho mai avuto prima di incontrarlo. Non posso negare che, però, per carattere preferisco pianificare:” Nel frattempo, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – sono apparsi innamoratissimi mentre facevano la tosatura alla loro cagnolona Amy. In una storia postata su Instagram si vede la coppia scambiarsi teneri baci e languidi sguardi. Un ritratto di famiglia che ha emozionato i loro sostenitori che li seguono con grande affetto.