Helena Prestes, retroscena dopo la fine del Grande Fratello: “Ecco la prima cosa che ho fatto”

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna ha raggiunto una grande popolarità partecipando alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana è stata particolarmente apprezzata per il suo carattere battagliero che l’ha portata ad un passo dalla vittoria. In queste ultime ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi. La modella brasiliana ha rivelato la prima cosa che ha fatto dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. La 35enne ha dichiarato le seguenti parole: “ci pensavo sempre, al Grande fratello, guardando quel pezzettino di cielo che ci era concesso. E così sono andata, sono saltata fuori dall’aereo come un ovetto e mi sono aperta come una farfalla, è stato il lancio più bello della mia vita”

Helena Prestes è un’appassionata di paracadutismo

La compagna di Javier Martinez ha raccontato di aver fatto paracadutismo dopo la sua esperienza nel reality show. Helena Prestes è una grande appassionata dello sport estremo, tanto da avere già fatto molti lanci sia in Italia che all’estero. Proprio la 35enne ha stupito i suoi seguaci qualche settimana fa quando ha deciso di lanciarsi in un centro nelle Marche. Per l’occasione, la donna ha pubblicato il video del suo lancio dall’aereo nel suo profilo Instagram, ottenendo oltre 10 mila mi piace in pochissimo tempo. Neanche a dirlo, il gesto ha scatenato la reazione da parte dei suoi fans. Tanti i commenti di elogio verso la modella, specialmente per il coraggio dimostrato mentre pratica tale disciplina sportiva come questo: “sei una forza della natura”