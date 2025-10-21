Helena Prestes e Javier Martinez fanno sognare: “Hanno donato luce ed eleganza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo la loro uscita dal Grande Fratello. La coppia che sta insieme da ormai 8 mesi ha fatto sognare nei giorni scorsi quando ha partecipato a Roma Sposa, la fiera del matrimonio più importante che abbiamo in Italia. In questo frangente, la modella brasiliana e il pallavolista argentino del Terni Volley Academy hanno sfilato indossando abiti da cerimonia nuziale. Lei con un bellissimo abito a sirena mentre lui con un moderno tre pezzi total black. In rete, la sfilata degli Helevier è stata seguitissima da parte dei fans. Un grande successo per Helena Prestes e Javier Martinez, che è stato commentato anche da Atelier Gentlemen, che ha avuto modo di vestirli per l’evento. Gli organizzatori hanno usato parole di stima nei confronti della coppia in un post pubblicato su Instagram.

Helena Prestes e Javier Martinez, i ringraziamenti degli organizzatori di Roma Sposa

Atelier Gentlemen ha voluto ringraziare gli Helevier per aver preso parte all’evento di Roma Sposa con un post su Instagram. Nel lungo messaggio si leggono le seguenti parole: “Desideriamo ringraziare profondamente Helena Prestes e Javier Martinez per aver preso parte alla sfilata di Roma Sposa come testimonial del nostro atelier. La loro presenza ha donato luce, eleganza, autenticità ed ha trasformato l’evento in qualcosa di più che di una passerella di moda. Uno splendido raggio di sole ha illuminato il Palazzo dei Congressi riflettono su tutti i presenti.” Insomma, la prima sfilata della coppia in passerella ha davvero conquistato tutti sia pubblico che gli organizzatori di Roma Sposa.