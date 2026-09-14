Helena Prestes, relax in famiglia in attesa di riabbracciare Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti e innamorati due anni fa quando hanno partecipato al Grande fratello, che tra pochi giorni farà ritorno in televisione con una nuova edizione. Gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – si trovano al momento distanti. Il pallavolista argentino è infatti impegnato nelle registrazioni della seconda edizione di The Fifty 2, dove starebbe facendo molto bene. Il 31enne di Cordoba avrebbe raggiunto le fasi finali del reality show come aveva fatto in passato la sua compagna. Allo stesso tempo, quest’ultima è rimasta a Lecco, dove ha da poco comprato un attico affacciato sul Lago di Como. In queste ore, Helena Prestes ha pubblicato alcuni contenuti social di quello che sta facendo in queste giornate distanti da Javier Martinez.

Helena Prestes, relax con la sorella e suo nipote a Lecco

La modella brasiliana ha rivelato sui social di aver trascorso una domenica in famiglia. Helena Prestes ha voluto passare una giornata di relax al fianco di sua sorella Mariana e del suo nipotino. In alcuni contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram si vede l’ex concorrente del Grande Fratello mentre passeggia per le vie di Lecco insieme alla sua cagnolona Amy, suo nipote e sua sorella. La 36enne ha voluto ricaricare le pile al fianco della sua famiglia dopo che nel giro di una settimana era rimasta vittima di due spiacevoli disavventura che l’avevano molto provata come raccontato da lei stessa sui social.