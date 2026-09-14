La ruota della fortuna, Marco Galeone abbandona in lacrime i Fortuna Five: “Una necessità palpabile..”

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La ruota della fortuna è andata in onda ieri 13 settembre con una nuova puntata. Il game show condotto da Gerry Scotti è stato seguito da oltre 3 milioni di telespettatori per uno share superiore al 23%, confermandosi leader dell’access prime time. Nel corso della puntata non sono mancati momenti emozionati. In particolare, il pubblico è rimasto stupito quando Marco Galeone ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Il cantante della band Fortuna Five ha rivelato che avrebbe lasciato La ruota della fortuna per occuparsi di progetti che ha lasciato in sospeso. L’uomo visibilmente emozionato ha dichiarato nel corso dell’ultima puntata del game show: “Da qualche mese a questa parte mi ha bussato alla porta una scelta che pian piano è diventata una necessità palpabile. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata parlarne con i miei compagni di viaggio, i più vicini a questa avventura meravigliosa che porterò sempre nel mio cuore. Loro hanno compreso la mia esigenza e l’hanno ascoltata, la mia esigenza è quella di continuare a fare musica però al di fuori di questa trasmissione. Vorrei riprendere in mano i progetti che avevo sospeso prima di questa avventura, con però la resilienza e il coraggio che questo programma mi hanno insegnato.”

Marco Galeone lascia La ruota della fortuna

Marco Galeone ha lasciato La ruota della fortuna. L’uomo non sarà più presente nel game show come leader dei Fortuna Five. Nel corso della puntata di ieri 13 settembre, il cantante ci ha tenuto a ringraziare Gerry Scotti, Samira Lui e tutta la redazione del programma con il quale ha lavorato senza sosta per oltre un anno. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Ci tenevo a ringraziare tutti, la produzione, Gerry e Samira. Grazie davvero per tutto quello che m’avete dato, m’avete trasformato.”