Helena Prestes e quel divertente retroscena su Javier Martinez: la dichiarazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. Nel corso delle ultime ore, la donna ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dov’è stata seguita da oltre 4 mila utenti. In questo frangente, l’influencer brasiliana ha avuto modo di parlare con alcuni utenti, che le hanno fatto alcune domande sulla sua vita. La donna ha risposto in questo modo ad una persona chi le domandava come avesse conosciuto Javier Martinez. Helena Prestes ha spiegato di aver incontrato il compagno all’interno del Grande fratello per poi rivelare un retroscena divertente: “all’inizio non mi cag*va.” La donna ha ricordato il periodo all’interno del reality show quando ci mise parecchi mesi prima di conquistare il cuore del pallavolista argentino.

Helena Prestes ha festeggiato il primo anno d’amore con Jsvier Martinez

Sempre nel corso della diretta social, Helena Prestes ha ricordato il primo anno d’amore festeggiato con Jsvier Martinez. Proprio i due erano stati ospiti del salotto televisivo di Verissimo dove avevano raccontato qualche dettaglio della loro storia d’amore. In quel frangente, il pallavolista argentino aveva scritta una lettera per la compagna che aveva emozionato il pubblico: “Un anno insieme amore mio, oggi celebriamo un anno insieme e mi sento davvero felice di essere arrivata qui con te. Ogni giorno ho percepito la tua dolcezza, quella che non cambia mai, e ogni volta che torno tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta, a casa. Dopotutto, capisco che non c’è niente di più bello che stringerti e sapere di averti come partner. Amo i nostri progetti per il futuro e i nostri segreti, le nostre confidenze. Sono felice di ogni decisione che abbiamo preso e che ci dedichiamo a costruire. Avere te nella mia vita è la cosa migliore che potessi desiderare. Buon anniversario a noi”