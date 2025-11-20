Helena Prestes presa di mira da un hater: “Grande maleducata”, la replica dell’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello dov’è arrivata in finale. La modella brasiliana ha sorpreso i suoi fans nella giornata di ieri 19 novembre quando ha deciso di aprire una lista Amazon per i regali di Natale. La donna ha postato un lungo messaggio nel suo canale Instagram per dare uno stop ai doni inutili e doppioni. L’ex gieffina ha scritto le seguenti parole: “Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti però essendo di plastica o non in linea con lo stile della mia casa ho dovuto donarli e mi è dispiaciuto tantissimo.” Neanche a dirlo, la decisione ha scatenato pareri discordanti sui social. C’è chi ha appoggiato la sua idea, c’è invece chi l’ha criticata.

La lista regali di Helena Prestes scatena le critiche degli haters

La decisione di Helena Prestes di aprire una lista regali su Amazon ha scatenato anche le critiche degli haters. Un utente ha scritto su Instagram: “In casa ho conosciuto una persona umile, fuori sei tutt’altro. Se uno ti fa un regalo, ha speso del denaro e se non ti piace non fai altro che buttarlo o regalarlo senza doverlo dire in una storia. La gente sostiene che tu sia vero io sostengo che sei una grande maleducata.” Di qui, è arrivata la reazione della compagna di Javier Martinez, che ha risposto: “Tesoro mi dispiace che non capisci niente. Ho tutte le lettere e tantissimi regali di tutti i tipi. Dono le cose che sono doppie e metto in una scatola quelle che non uso. Ho due posti di donazione su Tiktok e posto spesso la scuola in Africa. Per le raccolte altissime che fanno a me a no ho dovuto dare una direzione.“