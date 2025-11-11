Helena Prestes perde la pazienza sui social: “E’ eccessivo, fa male”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più chiacchierate della scorsa edizione del Grande Fratello, dove è arrivata in finale. La modella si trova attualmente in Brasile per un viaggio-lavoro insieme a Cometa Living, un club esclusivo per gli amanti del kite-surf, disciplina sportiva che pratica con tanta passione. In queste ultime ore, però, la 30enne è finita al centro di pesanti attacchi da parte degli haters, che hanno messo in dubbio lei e la sua storia d’amore con Javier Martinez. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex gieffina che ha pubblicato un lungo comunicato nel suo profilo X, dov’è molto attiva. La 35enne ha scritto: “Parole di odio e presunzione feriscono sempre. Voglio ricordare che lo stalking è reato. La curiosità ha dei limiti. Creare account falsi, contattare persone intorno a me, diffondere presunzioni, insinuazioni o messaggi “carini” non è normale. E’ psicologicamente dannoso. E’ eccessivo, fa male”.

Helena Prestes ed il lungo comunicato contro gli attacchi social

La compagna di Javier Martinez ha pubblicato un lungo comunicato su X per rispondere agli attacchi social ricevuti in questi giorni. Nel messaggio, Helena Prestes ha scritto: “E’ grave che si costruiscono narrazioni negative a discapito della salute mentale delle persone e che i media possono guadagnare su questo doppio gioco: fare soldi sulle sofferenze altrui non è etico, dovrebbe essere regolamentato in modo molto severo.” La 35enne ha concluso il tutto, augurando alle persone di riuscire a vivere nella loro versione migliore senza dover usare account per sfogare il proprio dolore o odio.