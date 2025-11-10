Javier Martinez, alza la voce sui social: “Mi diverte un casino…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino è reduce dalla sua prima vittoria in campionato con la Terni volley academy. Il 30enne è stato l’assoluto protagonista della partita contro una squadra di Napoli, totalizzando oltre 14 punti. In queste ultime ore, però, lo schiacciatore ha alzato la voce sui social contro gli haters, che molto spesso lo attaccano con epiteti irripetibili. Il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha scritto il seguente messaggio: “Posso sbilanciarmi per una volta? Cari haters per favore metteteci tutto l’impegno perchè mi diverte un casino vedervi rosicare.”

Javier Martinez ha già sbottato contro gli haters sui social

Non è la prima volta che Javier Martinez sbotta sui social per difendersi dagli attacchi social che spesso attaccano lui e la sua storia d’amore con Helena Prestes, iniziata all’interno della casa del Grande fratello oltre 9 mesi fa. Solo alcune settimane fa, lo schiacciatore argentino ha risposto ad un commento di un utente pubblicato su un video di Instagram con il seguente messaggio: “Bello vedere certi video e come siamo diventati quel che siamo oggi. P.s per alcune persone: i vostri commenti che iniziano con un insulto per trasformarsi in dei complimenti per il cambio idea sono inutili. Anziché fare i professori cercate di immedesimarvi nelle persone perché non sapete cosa stavo passando nella mia testa.”