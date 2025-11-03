Helena Prestes pazza di Javier Martinez: il gesto social che scatena i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. I due stanno insieme da ormai diverso tempo dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. In quel frangente, la coppia ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5 grazie alla loro storia d’amore. In queste ultime ore, gli Helevier sono tornati nuovamente a far parlare di loro. In particolare, il pallavolista argentino del Terni volley academy ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram. Nelle foto postate si vede Javier Martinez in posa in una via di Milano con la seguente didascalia: “La forza non urla si percepisce”. Di qui, è arrivato il gesto da parte di Helena Prestes.

Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez

La modella brasiliana ha compiuto un gesto social nei confronti di Javier Martinez. Helena Prestes ha commentato l’ultimo post del compagno in questo modo: “Mio”. La donna è apparsa pazza d’amore per il pallavolista argentino con la quale ha una relazione da ormai diverso tempo. Nei giorni scorsi, la 35enne era finita al centro dell’attenzione per una nuova dedica social per il compagno. La donna aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vedeva a bordo di un treno insieme a Javier con la seguente didascalia: “T amo”.