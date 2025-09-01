Javier Martinez torna in campo col Terni: le prime parole dell’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé nella giornata dell’ 1 settembre. Il pallavolista argentino ha iniziato la preparazione per il campionato di A3 che giocherà con la sua nuova squadra, il Terni Volley Academy. Per l’occasione alcuni giornalisti hanno preso parte al primo allenamento della squadra, che si è tenuto a porte aperte. L’ex gieffino ed i suoi nuovi compagni hanno avuto modo di allenarsi sotto lo sguardo attento del loro coach per quasi due ore. Proprio in questo frangente, Javier Martinez ha avuto modo di rispondere ad alcune domande di alcuni giornalisti presenti al palazzetto. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato in merito al suo ritorno sul campo a distanza di quasi un anno le seguenti parole: “La pallavolo mi mancava tantissimo e a Terni ho trovato una società seria che vuole giocare ai livelli che contano, per questo è stata una decisione facile”.

Javier Martinez sbotta sui social contro gli haters

L’ex gieffino si trova a Terni dove ha iniziato la preparazione con la sua squadra in vista del debutto nel campionato che avverrà a fine ottobre. Nel frattempo, Javier Martinez è sbottato contro gli haters su Instagram. Lo schiacciatore argentino ha risposto al leone da tastiera che l’accusava di tenere nascosta la sua storia con Helena Prestes a causa dell’assenza di foto nel suo profilo. L’uomo ha scritto: “Non mi preoccupa affatto i messaggi di questo genere, ci mancherebbe gli haters sono persone in difficoltà e quindi non me la prenderei mai anzi provo estrema compassione per loro. Mi dispiacerebbe solo se anche solo per un secondo la brava gente credesse a queste caz*ate”