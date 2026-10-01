Javier Martinez, spunta una nuova segnalazione su The 50 Italia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The 50 Italia sarà tra i programmi che torneranno nel 2027 su Amazon Prime Video. Il reality show è stato confermato per una seconda stagione dopo il successo avuto dalla prima vinta da Matteo Diamante. Tra i concorrenti del programma ci sarà Javier Martinez, che ha deciso di seguire le orme di Helena Prestes. L’uomo ha scelto di mettersi alla prova all’interno del format in cui aveva fatto molto bene la modella brasiliana. In queste ore, il portale Blasting News ha svelato un’indiscrezione in merito al percorso fatto da Javier Martinez a The 50 Italia. Il sito ha svelato che l’ex pallavolista della Terni volley academy si sarebbe messo in mostra per le sue capacità di fare gruppo, ricoprendo il ruolo di leader all’interno del Castello.

Javier Martinez ha mostrato grandi qualità da leader a The 50 Italia

Javier Martinez si sarebbe trovato molto a suo agio nel corso delle riprese di The 50 Italia, avvenute ad inizio settembre in Emilia Romagna. Il compagno di Helena Prestes avrebbe mostrato grandi qualità da leader all’interno del Castello. Un’esperienza che il pubblico avrà modo di vedere prossimo anno su Amazon Prime Video. Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande fratello ha fatto chiarezza in merito al suo futuro. Il 31enne sarebbe pronto a lasciare la pallavolo per intraprendere la carriera da attore.