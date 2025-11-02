Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez: la dedica social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna ha ottenuto una grande fortuna, partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove ha sfiorato la vittoria. In quel contesto, la modella brasiliana ha trovato anche l’amore. La 35enne infatti ha una relazione da ormai diverso tempo con Javier Martinez. Gli Helevier sono andati da pochi mesi a convivere a Terni, dove lui gioca per la squadra locale che ha iniziato da due settimane il campionato di A3. Proprio in queste ore, Helena Prestes si è resa protagonista di un nuovo gesto social nei confronti di Javier Martinez. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram insieme al compagno mentre si trovano a bordo di un treno con la seguente didascalia: “T amo”.

Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez

La modella brasiliana ha fatto una dolce dedica d’amore per Javier Martinez, con il quale ha una relazione da ormai diversi mesi. Helena Prestes ha dimostrato di essere pazza d’amore per lo schiacciatore argentino della Terni Volley Academy. Solo alcuni giorni fa, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva usato parole al miele per descrivere il compagno. In un post pubblicato nel suo profilo X, il vecchio Twitter, la donna aveva scritto: “E’ vero, è molto dolce. Le persone o le donne che parlano male di lui sono donne frustate ed è molto triste perché un uomo come lui merita tanto amore.”