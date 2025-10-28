Helena Prestes difende Javier Martinez dagli attacchi social: “Un uomo come lui…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti un anno fa nella casa del Grande fratello e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia è andata a vivere di recente a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che prenderà parte al campionato di A3 di volley. In queste ultime ore, Helena Prestes ha preso le difese del suo compagno dalle critiche che riceve ingiustamente sui social e sopratutto su X. La donna ha pubblicato un post sul vecchio Twitter, rispondendo ad un commento di una fan che elogiava la dolcezza di Javier Martinez. La modella brasiliana ha scritto: “E’ vero, è molto dolce. Le persone o le donne che parlano male di lui sono donne frustate ed è molto triste perché un uomo come lui merita tanto amore.”

Helena Prestes definisce Javier Martinez amore puro

Nel messaggio pubblicato su X, Helena Prestes ha preso le difese di Javier Martinez dagli attacchi che speso riceve sui social. La modella brasiliana ha definito il suo compagno “amore puro” e di essere felice che ci sono persone che riconoscono queste qualità in lui. La coppia è tornata a far parlare di recente in occasione del debutto della squadra di lui nel campionato di A3. La modella brasiliana si è scatenata sugli spalti a fare il tifo per il pallavolista argentino, alle prese con una partita combattutissima contro una squadra di Sabaudia che poi ha vinto dopo oltre 3 ore di gioco.