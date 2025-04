Helena Prestes, parole al miele per Javier Martinez dopo il Grande Fratello: la dedica social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due sono diventati una coppia solo nell’ultima parte del reality show nonostante un rapporto profondo d’amicizia. Dopo la finale del reality show che è stata vinta da Jessica Morlacchi, la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni. I due sono stati immortalati sempre più innamorati in un giardino di Milano insieme al cane di lei come mostrato dalle foto scattate dai paparazzi di Chi. In questi giorni, Helena Prestes e Javier Martinez si sono concessi una vacanza da sogno come testimoniato in alcune foto e video postati sui loro rispettivi profili Instagram. I due ex concorrenti del Grande Fratello si sono recati nelle Marche e più precisamente a Recanati dove hanno visitato la casa del noto poeta Giacomo Leopardi. La gita è stata poi postata sui social che è stata molto apprezzata dai loro fan.

Helena Prestes e la dedica social per Javier Martinez dopo il Grande Fratello

Gli Helevier, così si fanno chiamare di fan, si stanno godendo momenti di relax in seguito alla partecipazione al Grande Fratello, dove sono usciti trionfatori. Poche ore fa, Helena Prestes si è resa protagonista di una dolcissima dedica per Javier Martinez. La donna ha postato una storia sul suo profilo Instagram con le seguenti parole: “In questi ultimi quattro giorni, con il raffreddore che mi ha messa a pezzi, devo dire tu ci sei stato… e in silenzio e tanti gesti e pazienza mi stai dimostrando tutto il tuo amore”. La coppia appare sempre più innamorata pronta ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Secondo le ultime indiscrezioni, gli Helevier avrebbero intenzione di trasferirsi a vivere a Milano per non passare nemmeno un momento distanti. Ma sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere cosa ne sarà della storia d’amore tra Javier e Helena.