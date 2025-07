Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: l’annuncio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

E’ un periodo molto favorevole per Helena Prestes. La modella brasiliana ha ottenuto molto successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. La donna non si è mai fermata un attimo, tanto da aver viaggiato molto dopo la fine del reality show. Di recente, la fidanzata di Javier Martinez ha siglato una collaborazione con Guess e scattato una campagna pubblicitaria con Primadonna a Zurigo come testimoniato in alcuni video e foto pubblicate sui social. Ma gli impegni non sono finiti perché Helena Prestes tornerà anche in televisione come protagonista della nuova edizione di Celebrity Chef al fianco di Javier Martinez. La modella brasiliana ha sfruttato al massimo la sua esperienza al Grande Fratello, portandosi a casa importanti collaborazioni lavorative.

Helena Prestes annuncia una nuova campagna pubblicitaria su X

Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé con un post pubblicato nel suo profilo X dove è molto attiva. La modella brasiliana ha scritto il seguente messaggio: “Scatto una campagna questa settimana a Napoli …. Il 3 è giornata libera e vorrei fare laminazione e sopracciglia a Napoli indicazioni ?????” La donna ha annunciato che sarà la protagonista di una nuova campagna pubblicitaria anche se al momento il brand è top secret. La modella brasiliana sigla così un nuovo traguardo in seguito alla sua uscita dal Grande Fratello. Nel frattempo, la donna ha fatto molto parlare in questi giorni per la decisione di aprire una wish list su Amazon in occasione del suo compleanno che avverrà il 16 luglio. La compagna di Javier Martinez ha scatenato le polemiche per la decisione di mettere tra i regali un orologio dal valore di 600 euro.