Javier Martinez incredulo sui social, l’incredibile gesto dei fans: “Non ho parole”

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dov’è arrivato in semifinale. Durante il suo percorso durato sei mesi all’interno del reality show, l’uomo ha saputo guadagnarsi un’importante fanbase che lo segue in ogni sua avventura da solo ed insieme ad Helena Prestes, con la quale sta insieme da quattro mesi. In queste ultime ore, Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov’è apparso incredulo per l’incredibile gesto compiuto dai suoi sostenitori. L’uomo ha infatti ricevuto in regalo un computer portatile di un noto brand americano. Il pallavolista argentino ha scritto nella storia pubblicata su Instagram: “Non ho parole.. Grazie”.

Javier Martinez è stato il protagonista di una partita di beach volley a Rimini

Il pallavolista argentino ha ricevuto in regalo un costoso computer portatile. Non è la prima volta che Javier Martinez riceve dei doni dai suoi sostenitori. Solo qualche giorno fa, il fidanzato di Helena Prestes aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui mostrava quattro paia di scarpe regalategli dai suoi fan. Nel frattempo, il 30enne di Cordoba è stato il protagonista di una partita di beach volley sulle spiagge di Rimini in occasione di un evento benefico organizzato da Carlton Myers, ex stella della nazionale di basket italiana. L’uomo si è messo in mostra per le sue doti atletiche e per la complicità mostrata con Helena Prestes, che è intervenuta all’evento per fare il tifo per lui. I due si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni davanti agli occhi di tutti.