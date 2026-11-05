GF VIP, quando va in onda l’ultima puntata? Svelata la data della finale
Arrivano novità importanti sull’attuale edizione del Grande Fratello Vip 2026. Dopo le indiscrezioni su una possibile chiusura anticipata, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social per fare chiarezza. L’opinionista ha confermato che la finale del reality resta prevista per lunedì 30 novembre.
Nessuna interruzione anticipata, dunque, per il reality show condotto da Ilary Blasi. Restano invece da definire alcuni dettagli sulla programmazione delle ultime settimane: non si esclude, infatti, che Mediaset possa introdurre ulteriori appuntamenti settimanali per accompagnare il programma verso il gran finale.
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Partita il 17 settembre, questa edizione del GF VIP avrà una durata di circa 75 giorni, decisamente inferiore rispetto ad alcune delle stagioni precedenti. Salvo cambiamenti, il vincitore sarà proclamato nella puntata finale del 30 novembre.