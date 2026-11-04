Helena Prestes, dolci complimenti per l’ex gieffina: “Pazza di te”

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Helena Prestes è tra le concorrenti uscite dal Grande fratello che hanno avuto maggiore successo. La donna ha preso parte all’edizione andata in onda nel 2024 dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. Da quell’esperienza in tv, la modella ha saputo ritagliarsi una carriera di tutto rispetto. In queste ore, la 36enne di San Paolo ha ricevuto dei dolci complimenti da parte di Alessandra Galluzzo, la direttrice generale di un noto brand di cosmetici di cui è testimonial. Nel corso di un’intervista pubblicata sui social, la donna dichiara verso Helena Prestes le seguenti parole: “Ti ho conosciuta al Grande fratello, mi sono innamorata di te, pazzamente, proprio per la tua persona, simpatia, per le risate ecc”.

Helena Prestes è il volto della linea di Dr Kleein Cosmetics

Intervistata dalla pagina ufficiale di Dr Kleein Cosmetics su Instagram, Helena Prestes ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Alla domanda se pensava di diventare un giorno il volto della nota linea di cosmetici per la cura della pelle, la compagna di Javier Martinez ha ammesso: “Mai, infatti, le ragazze facevano le beauty routine… erano sempre lì ad usare i prodotti, io molto meno. Io dicevo che brave queste ragazze, escono da qua e faranno di tutti.. Io sono un po’ un maschiaccio, non mi ricordo di fare queste cose..“. Solo alcuni giorni fa, la donna si era recata a Roma per scattare una campagna per il brand di cosmetici.