Helena Prestes, messaggio di sostegno per Belen Rodriguez: “Merita rispetto e umanità”

Helena Prestes non ha paura di far sentire la sua voce. La modella brasiliana spesso usa i social per lanciare importanti messaggi su temi che stanno a cuore a tutti. Nel corso delle ultime ore, l’ex concorrente del Grande fratello ha preso le difese di Belen Rodriguez, la quale è finita al centro dell’attenzione per un’ospitata sul palco di Vanity Fair Stories. In questo frangente, la conduttrice argentina ha dimostrato di avere qualche problema di salute che hanno fatto preoccupare tutti. Di qui, sono arrivate le parole di Belen Rodriguez, che ha rotto il silenzio pubblicando alcune storie nel suo profilo Instagram. In esse, la donna ha spiegato di aver preso diversi tranquillanti per calmare un attacco di panico sopraggiunto prima dell’evento del noto magazine.

Helena Prestes, parole di sostegno verso Belen Rodriguez

Le parole di Belen Rodriguez hanno scatenato la reazione di Helena Prestes. Proprio quest’ultima ha pubblicato un post nel suo profilo X per difendere la conduttrice argentina. La 35enne ha scritto il seguente commento: “Quando una persona conosciuta trova il coraggio di parlare della propria depressione o degli attacchi di panico, merita solo rispetto e umanità. Non è semplice esporsi così. La salute mentale è seria: serviranno sempre più empatia e meno giudizi.” La donna ha dimostrato di avere una grande sensibilità ed empatia nei confronti dell’ex moglie di Stefano De Martino che ha ammesso pubblicamente di non star vivendo un momento semplice.