Stefano De Martino: è crisi con Caroline Tronelli?

Stefano De Martino e Caroline Tronelli stanno attraversando una crisi di coppia che sembra ormai irreversibile. Le voci di una rottura si susseguono da alcuni giorni, alimentate da vari indizi e testimonianze.

Lite tra De Martino e Tronelli?

Una paparazzata del settimanale Oggi ha immortalato una lite tra i due in un ristorante romano, con Caroline che si alzava e se ne andava, lasciando il conduttore da solo. Inoltre, Dagospia ha rilanciato la notizia di una coppia messa a dura prova dalla vicenda dei video intimi hackerati e diffusi online.

Da settimane, infatti, non si vedono più insieme, a differenza dell’estate passata tra mare, coccole e momenti di intimità pubblica. La diffusione delle immagini private, che li ritraevano in situazioni delicate, avrebbe rappresentato un colpo durissimo per la coppia, soprattutto considerando la giovane età di Caroline, appena 22 anni, e la reazione di abbandonare i social. Il difficile momento personale e professionale di Stefano, segnato anche da problemi di ascolto e altri imprevisti, sembra aver inciso ulteriormente sulla relazione. La situazione appare complessa e delicata, e al momento non ci sono segnali di una possibile riconciliazione.